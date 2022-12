Sagrada Familia weer een stap dichter bij einde bouw: nieuwe torens verlicht

Delen via E-mail

De twee nieuwste torens van de Sagrada Familia in Barcelona zijn vrijdagavond voor het eerst verlicht. Daarmee komt de wereldberoemde basiliek van architect Antoni Gaudí na 140 jaar weer een stapje dichter bij het einde van de bouw.

Boven op de pas afgeronde torens staan een os en een leeuw. Die symboliseren de evangelisten Lucas en Marcus. Hoewel het gebouw nog niet af is, trekt het elk jaar miljoenen bezoekers.

De lampen gingen aan na een kerstconcert in de Sagrada Familia en zullen tot en met 8 januari elke avond branden, als onderdeel van de kerstfestiviteiten.

Het is niet duidelijk wanneer de basiliek helemaal voltooi is. Er wordt gestreefd naar een opleverdatum in 2026, precies honderd jaar na Gaudí's overlijden, maar dat doel lijkt door de coronapandemie niet langer haalbaar.