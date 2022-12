Enorm aquarium met 1.500 vissen explodeert in Berlijnse hotellobby

In de lobby van een hotel in de binnenstad van Berlijn is vrijdag een gigantisch aquarium met zeker vijftienhonderd vissen opengebarsten. Het aquarium was zestien meter hoog. Door de explosie en de enorme watergolf belandden brokstukken op de straat. Het is niet duidelijk of er vissen gered konden worden.

Rond 6.00 uur kreeg de brandweer een melding van het incident. Zij kwamen snel ter plaatse. Volgens Duitse media is de situatie nog niet onder controle. Een Berlijnse krant meldt dat twee gewonden naar het ziekenhuis zijn gebracht.

Door de explosie raakten ramen en deuren beschadigd. De glazen liften van het hotel zijn kapot. Ook is er veel waterschade. Het aquarium, waarin zeker een miljoen liter water zat, lekt nog steeds. Daardoor is de parkeergarage onder het hotel mogelijk ook beschadigd.

Er gaan beelden rond van de lobby die volledig in puin ligt.

Het zestien meter hoge aquarium zoals het er voor de explosie uitzag. Foto: Aquadom Berlin

Grootste vrijstaande aquarium ter wereld

Hulpdiensten zijn het hotel aan het evacueren. Hotelgasten zijn gevraagd om hun spullen te pakken. Zij worden buiten opgevangen.

De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De politie doet onderzoek. Volgens de Duitse nieuwssite De Bild heeft het mogelijk te maken met verzwakt materiaal.

Volgens het hotel ging het om het grootste vrijstaande cilindervormige aquarium ter wereld. In het complex is ook Sea Life gevestigd, een toeristenattractie met aquaria.

0:35 Afspelen knop Duitser filmt ravage nadat groot aquarium in hotel barst

Aanbevolen artikelen