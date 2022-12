Tien doden bij grote flatbrand in voorstad Lyon, onder wie vijf kinderen

Bij een grote brand in een voorstad van Lyon zijn vrijdagochtend tien mensen omgekomen. Onder hen zijn vijf kinderen. Vier slachtoffers zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Het vuur brak in de nacht van donderdag op vrijdag uit in een appartementencomplex van zeven verdiepingen in de wijk Vaulx-en-Velin. Het vuur ontstond op de begane grond en sloeg over tot naar de derde verdieping, zegt de brandweer tegen Franse media.