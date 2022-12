Dronken en vloekende treinmachinist opgepakt na chaotische rit in Duitsland

Een beschonken treinmachinist heeft in en rondom de Duitse stad Stuttgart voor chaos gezorgd. Hij reed stations voorbij, weigerde de deuren te openen en sprak via de intercom in stevige bewoordingen zijn ongenoegen uit over zijn werkgever.

De man bestuurde een trein van de S-Bahn, een regionale spoorlijn. Het incident kwam aan het licht toen een vrouw die bij het station van Rutesheim op haar dochter stond te wachten de politie belde nadat de trein het perron voorbijreed.

De 43-jarige machinist had toen al bij verschillende stations de deuren dicht gelaten of pas na lange tijd geopend, zegt een politiewoordvoerder tegen Duitse media.

Toen de politie al op de hoogte was van het incident, slaagde de machinist erin om nog een ongepland rondje in de trein te rijden. Uiteindelijk wist de politie de trein tot stoppen te brengen en de machinist aan te houden.

Bij zijn arrestatie bleek dat de man te veel alcohol in zijn bloed had. Er is een onderzoek naar hem ingesteld wegens ernstige verstoring van het treinverkeer.

Aanbevolen artikelen