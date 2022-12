Oud-vicevoorzitter Europees Parlement verdacht van gesjoemel met vergoeding

Delen via E-mail

Eva Kaili, de opgepakte en inmiddels afgezette vicepresident van het Europees Parlement, wordt nu ook verdacht van gesjoemel met de vergoeding voor haar personeel.

De Europese aanklager heeft van de Europese fraudebestrijdingsdienst OLAF een belastend rapport over Kaili en Spyraki ontvangen. Ze zouden hebben gefraudeerd met EU-geld. Het gaat om de vergoeding voor Europarlementariërs, in het bijzonder de vergoeding voor hun assistenten.

Kaili zit sinds vrijdag in een Belgische gevangenis, omdat ze door twee landen omgekocht zou zijn. Volgens Belgische media gaat het om Qatar en Marokko, die het parlement wilden beïnvloeden.

Kaili werd vorige week opgepakt, nadat Belgische politie op verdenking van corruptie in het Europees Parlement huiszoekingen had gedaan. Onder anderen haar echtgenoot Francisco Giorgi, oud-Europarlementariër Pier Antonio Panzeri en een Italiaanse lobbyist werden aangehouden en zitten nog vast.

Roberta Metsola, de voorzitter van het Europees Parlement, kondigde na een gesprek met EU-leiders in Brussel "een breed hervormingspakket" aan. Vriendschapscommissies worden verboden en klokkenluiders zullen beter beschermd worden.

