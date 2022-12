Duizenden Turken demonstreren in Istanboel tegen celstraf burgemeester

Delen via E-mail

Duizenden Turken hebben in Istanboel gedemonstreerd tegen de celstraf voor Ekrem Imamoglu, de burgemeester van de stad. Hij is woensdag veroordeeld tot twee jaar en zeven maanden cel voor het beledigen van overheidsfunctionarissen.

De veroordeelde burgemeester is in hoger beroep gegaan. Imamoglu wordt gezien als een potentiële concurrent van president Recep Tayyip Erdogan bij de verkiezingen van volgend jaar. Maar bij een veroordeling mag hij gedurende zijn straf niet politiek actief zijn. Wel kan hij tot het hoger beroep burgemeester van Istanboel blijven.

Het protest in Istanboel, een stad met zo'n zestien miljoen inwoners, werd gehouden bij het gemeentehuis. De betogers hadden Turkse vlaggen bij zich en aan het gebouw hing een groot portret van Mustafa Kemal Ataturk, de grondlegger van het huidige Turkije. "Er komt een dag dat de AKP ter verantwoording wordt geroepen", schreeuwden aanwezigen. De AKP is de regerende partij met Erdogan aan het hoofd.

De presidents- en parlementsverkiezingen van volgend jaar worden mogelijk de grootste politieke uitdaging voor Erdogan tot dusver. Zes oppositiepartijen hebben onder leiding van Imamoglu's partij een alliantie tegen de president gevormd. Ze moeten nog een presidentskandidaat kiezen. De burgemeester van Istanboel wordt als potentiële kandidaat genoemd en kan volgens de peilingen winnen van Erdogan, die al bijna twintig jaar aan de macht is.

Imamoglu zegt dat hij wordt gestraft voor zijn succes. Hij won in 2019 de burgemeestersverkiezing in Istanboel, maar die werd door de kiesraad ongeldig verklaard. De nieuwe stemming won hij met een grotere marge. Enkele maanden na zijn aantreden noemde hij leden van de kiesraad "dwazen".

