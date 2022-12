Denemarken wil nationale feestdag opofferen voor extra geld voor defensie

Delen via E-mail

De nieuwe Deense regering wil een nationale feestdag opofferen om meer geld vrij te maken voor de defensie van het land. Het gaat om de Store bededag (Grote Gebedsdag), die al sinds 1686 bestaat.

Store bededag valt jaarlijks op de vierde vrijdag na Pasen. Er zijn geen speciale tradities aan verbonden. Wel maken Deense kerken er vaak gebruik van om plechtigheden te houden voor de aanvaarding van een kerkelijk ambt of het dopen van een kind.

Kerken reageren dan ook boos op het plan. De sociaaldemocratische premier Mette Frederiksen wil van geen wijken weten. Ze wijst naar de oorlog in Oekraïne en vindt dat ook in Denemarken offers gebracht moeten worden.

In Denemarken is voor het eerst in ruim veertig jaar een brede centrumregering aan de macht, met liberale en gematigde politici. Onder leiding van Frederiksen moeten de komende jaren onder meer de belastingen worden verlaagd.