Partner verdachte vicevoorzitter Europees Parlement bekent omkoping

Een van de verdachten in de corruptiezaak rond het Europees Parlement (EP) heeft schuld bekend. Het gaat om de Italiaan Francesco Giorgi. Hij is de echtgenoot van Eva Kaili, vicevoorzitter van het EP, die inmiddels is afgezet. Giorgi heeft volgens Belgische media toegegeven dat hij meewerkte aan omkoping door Qatar en Marokko.

Giorgi is assistent bij het EP. Hij zou twee Europarlementariërs ervan beschuldigen steekpenningen te hebben aangenomen. Daarbij noemde hij de namen van de Belg Marc Tarabella en de Italiaan Andrea Cozzolino, blijkt uit documenten van de Belgische justitie.

Giorgi werd vrijdag gearresteerd, net als de voormalige Europarlementariër Pier Antonio Panzeri. Panzeri is ook een belangrijke verdachte in deze affaire. In zijn huis werden honderdduizenden euro's in beslag genomen. Het geld zou afkomstig zijn van de Marokkaanse ambassadeur in Polen.

De Griekse sociaaldemocraat Kaili, een van de veertien vicevoorzitters van het EP, zit nog vast. Zij is hoofdverdachte in deze corruptiezaak. Een vierde verdachte, een lobbyist, mocht naar huis met een enkelband.

Von der Leyen wil ethische commissie die EU-instellingen controleert

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zei maandag dat er een ethische commissie moet komen die alle EU-instellingen controleert.

Sinds vrijdag zijn inmiddels twintig huiszoekingen uitgevoerd. Die dag werd bekend dat het Belgische openbaar ministerie vier personen had gearresteerd, omdat ze zich zouden hebben laten omkopen door Qatar. De Golfstaat zou op die manier invloed hebben willen uitoefenen op het Europees Parlement. De vier worden verdacht van corruptie en witwassen.

Qatar heeft alle beschuldigingen tot nu toe weersproken.

