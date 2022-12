Iran verwijderd uit commissie voor vrouwenvrechten vanwege neerslaan protesten

Iran is vanwege het brute neerslaan van de protesten in eigen land uit de VN-commissie gezet die zich bezighoudt met vrouwenrechten. In Teheran en andere Iraanse steden wordt al sinds september gedemonstreerd voor gelijke rechten voor vrouwen. Het Iraanse regime slaat met arrestaties en doodstraffen hard terug.

Vanwege dat harde optreden stelde de Verenigde Staten voor om Iran uit de commissie van de Verenigde Naties te zetten. Die oproep kreeg de steun van 29 landen, Acht landen stemden tegen, zestien anderen brachten geen stem uit.

Volgens de aangenomen tekst schendt het Iraanse leiderschap de mensenrechten van vrouwen en meisjes, vaak met gebruik van buitensporig geweld. Iran zou tot 2026 zitting hebben in de Commissie voor de Status van Vrouwen, maar is per direct geen lid meer.

De commissie ziet erop toe dat het internationale verdrag dat discriminatie tegen vrouwen moet uitbannen, overal wordt nageleefd. Tegenstanders van het uitsluiten van Iran, waaronder Rusland en China, zeiden dat de uitzetting van een gekozen land "een gevaarlijk precedent" zou scheppen.

Elf mensen kregen de doodstraf vanwege hun rol bij de protesten

Iran is al maanden in de greep van demonstraties voor gelijke rechten van vrouwen en tegen het regime. De betogingen begonnen nadat Masha Amini, een jonge Iraanse Koerdische vrouw, half september overleed nadat ze was opgepakt. Reden was het overtreden van de strenge, religieuze kledingvoorschriften die in het streng islamitisch geleide land gelden.

De reactie van het regime op de protesten is bijzonder fel. Zo werden duizenden betogers gearresteerd en zeker vierhonderd mensen veroordeeld voor betrokkenheid bij de protesten. Sommigen kregen lange celstraffen maar er zijn ook elf doodvonnissen uitgesproken. Twee mannen werden al als straf voor hun rol bij de protesten.

