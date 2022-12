Mogelijk flinke corruptie in het Europees Parlement: dit is wat we nu weten

Binnen het Europees Parlement (EP) is mogelijk sprake van een groot corruptieschandaal. Zes mensen zijn aangehouden. Onder hen zijn oud-Europarlementariër Pier Antonio Panzeri en de EP-vicepresident Eva Kaili, die inmiddels is afgezet. Ze zouden grote sommen smeergeld hebben aangenomen van Qatar. Dit is wat we nu weten.

Bij Europarlementsleden en hun medewerkers in België en in Italië zijn vorige week huiszoekingen gedaan. In totaal zou de Belgische politie 1,5 miljoen euro hebben gevonden in Brussel. Maar vermoedelijk gaat het om nog meer geld. De politie nam ook computers en smartphones mee.

Dit zijn de zes mensen die de Belgische politie heeft opgepakt:

Eva Kaili: Griekse sociaaldemocraat en een van de veertien vicevoorzitters in het Europees Parlement.

Griekse sociaaldemocraat en een van de veertien vicevoorzitters in het Europees Parlement. Francisco Giorgi: Een assistent bij het Europees Parlement en echtgenoot van Eva Kaili. Hij heeft inmiddels bekend mee te hebben gewerkt aan omkoping.

Een assistent bij het Europees Parlement en echtgenoot van Eva Kaili. Hij heeft inmiddels bekend mee te hebben gewerkt aan omkoping. Alexandros Kaili: De vader van Eva Kaili. Hij werd aangehouden toen hij een hotel in Brussel verliet met een koffer vol cash.

De vader van Eva Kaili. Hij werd aangehouden toen hij een hotel in Brussel verliet met een koffer vol cash. Pier Antonio Panzeri: Italiaanse politicus die vanaf 2004 tot aan 2019 lid was van het Europees Parlement. Oprichter van de mensenrechtenorganisatie Fight Impunity.

Italiaanse politicus die vanaf 2004 tot aan 2019 lid was van het Europees Parlement. Oprichter van de mensenrechtenorganisatie Fight Impunity. Luca Visentini: Secretaris-generaal van het Internationaal Vakverbond, een internationale confederatie van vakbonden.

Secretaris-generaal van het Internationaal Vakverbond, een internationale confederatie van vakbonden. N.F.: Een Italiaanse lobbyist die niet bij naam wordt genoemd.

Inmiddels zijn Luca Visentini en de vader van Eva Kaili onder voorwaarden vrijgelaten. De rest wacht hun rechtszaak nog af in de cel. Kaili zou goede banden hebben met oud-Europarlementariër Panzeri, omdat haar echtgenoot Giorgi werkzaam was bij de mensenrechtenorganisatie die Panzeri had opgericht. Deze organisatie ligt nu onder een vergrootglas vanwege Panzeri's betrokkenheid bij het mogelijke omkoopschandaal.

De honderduizenden euro's cash die zijn gevonden in de hotelkamer van een van de arrestanten. Foto: AFP

Belgische media melden op basis van 'goed geïnformeerde bronnen' dat Golfstaat Qatar en Marokko achter het omkoopschandaal zouden zitten. Dat Qatar verdacht wordt, maakt de politie niet helemaal duidelijk in de documenten die aan de Belgische media zijn vrijgegeven. Dat zijn vermoedens op basis van andere bronnen van de journalisten. Maar dat ook Marokko verdacht wordt, staat wel zwart-op-wit in een document dat Belgische krant De Morgen heeft ingezien.

De honderdduizenden euro's die bij het huis van oud-Europarlementariër Panzeri in beslag werden genomen, zouden van de Marokkaanse ambassadeur in Polen afkomstig zijn.

Marokko heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Waarom de Marokkaanse ambassadeur Panzeri zou hebben omgekocht, is bij de media nog niet bekend.

Volgens Belgische media zou Qatar invloed willen hebben in de beslissingen die het EP neemt over het Arabische land. Ook zou de Golfstaat zijn imago in het westen proberen op te poetsen door sommige Europarlementariërs en hun assistenten met grote bedragen om te kopen. Of dit klopt en in welke mate Qatar zich dan schuldig maakt aan omkoping moet nog uit verder onderzoek blijken, schrijft het Belgische VRT NWS.

Foto: EPA

Qatar weerspreekt in een verklaring met klem alle beschuldigingen en zegt niets verkeerds te hebben gedaan. "Elke associatie van de Qatarese regering met zulke beweringen is ongegrond en ernstig verkeerd geïnformeerd". Dat zei een Qatarese functionaris tegen nieuwszender Al Jazeera. "Qatar opereert in volledige overeenstemming met internationale wet- en regelgeving."

Duidelijk is in elk geval dat de Europarlementariërs die worden genoemd, zich positief hebben uitgesproken over de Golfstaat. Zo zou Eva Kaili na een bezoek aan Qatar hebben gezegd dat er 'goede arbeidsrechten' waren in het land. Maar haar fractie is juist heel kritisch over de behandeling van gastarbeiders die de WK-stadions hebben gebouwd. Bovendien ligt Qatar internationaal onder vuur vanwege mensenrechtenschendingen en de omgekomen gastarbeiders.

Kaili zou ook hebben meegestemd voor de afschaffing van de visumplicht voor Qatarezen in de EU. Andere Europarlementariërs vinden dit opmerkelijk, omdat Kaili volgens hen niet eens lid was van de commissie die hierover stemde. Via haar advocaat ontkent Kaili alle beschuldigingen.

Intussen komt de geloofwaardigheid van de hele Europese Unie door de gebeurtenissen in het Parlement verder onder druk te staan. Onder meer persbureau Reuters en The Financial Times melden maandag dat buitenlandministers van verschillende EU-lidstaten de geloofwaardigheid van de EU ter discussie stellen. Ze eisen een volledig onderzoek naar de vermeende omkoping.

Vanwege deze corruptiezaak wil Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen dat er een ethische commissie komt die alle EU-instellingen moet controleren. Zij reageert bezorgd op het nieuws over het omkoopschandaal. "Het is een kwestie van vertrouwen in onze instellingen en dat vereist strengere normen", vindt Von der Leyen. Premier Mark Rutte liet al weten ook heil te zien in zo'n commissie.

