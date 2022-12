Burgemeester Istanboel 2,5 jaar cel in omdat hij ambtenaren 'dwazen' noemde

De burgemeester van Istanboel is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar en zeven maanden. Ekrem Imamoglu, een politieke tegenstander van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, werd schuldig bevonden aan het beledigen van leden van de kiesraad, die hij "dwazen" had genoemd.

De 52-jarige politicus van oppositiepartij CHP mag ook niet langer politiek actief zijn, oordeelde de rechter. Imamoglu is een mogelijke tegenkandidaat van Erdogan bij de presidentsverkiezingen van volgend jaar. De verwachting is dat hij hoger beroep aantekent. In dat geval kan hij voorlopig burgemeester blijven.

Imamoglu won in 2019 de burgemeestersverkiezingen in de grootste stad van Turkije. Dat was een tegenvaller voor de AKP van Erdogan, die ooit zelf burgemeester van Istanboel was. Na klachten over onregelmatigheden besloot de kiesraad dat de verkiezingen moesten worden overgedaan. Imamoglu won opnieuw.