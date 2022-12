Kosovo wil lid worden van de EU, al erkennen niet alle leden de staat

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Kosovo heeft woensdag lidmaatschap van de Europese Unie aangevraagd. Dat is opmerkelijk, aangezien niet alle lidstaten van de EU Kosovo als onafhankelijke staat erkennen. Experts spreken dan ook van een symbolische stap.

President Vjosa Osmani-Sadriu, premier Albin Kurti en de voorzitter van het Kosovaarse parlement zetten woensdagochtend hun handtekeningen onder officiële documenten. Dat deden zij in hoofdstad Pristina.

Kosovo behoorde vroeger tot Joegoslavië en was daarna tot 2008 deel van Servië. In datzelfde jaar riep Kosovo de onafhankelijkheid uit.

Er is nog altijd sprake van flinke spanningen tussen Kosovo en Servië. Dat laatstgenoemde land beschouwt Kosovo nog altijd als eigen grondgebied. Met name in het noorden van Kosovo ontstaan geregeld flinke spanningen, doordat er vooral etnische Serviërs wonen.