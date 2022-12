Reddingsactie na zinken migrantenboot in ijskoud water Kanaal

In het Kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk is een kleine boot met migranten gezonken, melden Britse media. Zowel Franse als Britse reddingswerkers zijn massaal uitgerukt om mensen uit zee te halen. Meerdere media melden dat zeker drie personen zijn overleden, maar dat is nog niet bevestigd.

Volgens BBC News ligt de temperatuur van het water rond het vriespunt.

De boot zou in de vroege ochtend in de problemen zijn gekomen in de buurt van het Britse Dungeness. De kustwacht heeft reddingsboten en helikopters ingezet voor een grootschalige zoek- en reddingsactie. Ook de Franse kustwacht heeft schepen en helikopters gestuurd om te helpen mensen in veiligheid te brengen.

Het is nog niet bekend hoeveel mensen aan boord van de boot waren. In Britse media worden getallen tussen de dertig en vijftig genoemd. Een groot deel van hen zou al gered zijn. Voor de mensen die nog gezocht worden dringt de tijd: de temperatuur ligt rond het vriespunt en in het water overleven mensen dat niet lang.

Eerste reddingsoperatie in ruim een jaar

Het is de eerste grote reddingsoperatie op het Kanaal sinds november 2021. Toen kwamen 27 mensen om het leven doordat hun opblaasbare boot zonk.

De Britse premier Rishi Sunak sprak dinsdag nog met parlementsleden over de illegale migratie op het Kanaal. Te veel mensen zouden daar de oversteek maken naar het Britse eiland. "We moeten de boten tegenhouden. Deze regering zal doen wat het moet doen." Vooral Albanezen maakten de laatste maanden de oversteek.

In 2022 staken tot nu toe bijna 45.000 mensen het Kanaal over - een recordaantal. Volgens critici dwingt het Britse beleid migranten om te proberen illegaal het land binnen te komen, omdat het buiten het Verenigd Koninkrijk niet mogelijk is om legaal asiel aan te vragen.

