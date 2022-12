Zeker 120 doden door overstromingen en aardverschuivingen in Kinshasa

Door hevige overstromingen en aardverschuivingen in de hoofdstad van de Democratische Republiek Congo zijn zeker 120 mensen omgekomen. Na zware regenval werden hele wijken overspoeld en zakten huizen weg.

"Het is een ongekende ramp", zei Pierrot Mantuela tegen The Guardian. Zijn moeder, negen jaar oude dochter en drie broers kwamen om. "Het is triest om alle leden van mijn familie te verliezen." De materiële schade is enorm. Zo deelt de regeringswoordvoerder foto's van een weg die compleet is weggezakt.