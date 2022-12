Denemarken krijgt voor het eerst in ruim veertig jaar een brede centrumregering

De sociaaldemocratische Mette Frederiksen gaat als beoogd premier van Denemarken een regering vormen met liberale en gematigde politici. Het is de eerste keer in ruim veertig jaar dat het Scandinavische land een regering krijgt die de traditionele scheiding tussen links en rechts overstijgt.

Frederiksen werd in 2019 premier van een minderheidsregering die in het parlement vooral leunde op links. Een onrechtmatig gebleken besluit over het afmaken van nertsen in coronatijd was de reden dat de Denen weer naar de stembus moesten.