Celstraffen tot 18 jaar voor handlangers van man die bloedbad aanrichtte in Nice

Acht handlangers van de dader van de dodelijke aanslag in 2016 in het Zuid-Franse Nice zijn veroordeeld tot celstraffen van twee tot achttien jaar. De dader zelf werd door de politie doodgeschoten tijdens zijn terreurdaad.

Op 14 juli 2016 reed Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, een 31-jarige Fransman met Tunesische roots, met een vrachtwagen in op een mensenmassa op de Promenade des Anglais in Nice. Daarbij kwamen 86 mensen om het leven en raakten er 450 gewond. Op de boulevard waren duizenden mensen om vuurwerk te kijken op Quatorze Juillet, de nationale feestdag van Frankrijk.

De aanslag was de op een na dodelijkste in Frankrijk na de Tweede Wereldoorlog. IS eiste de verantwoordelijkheid voor het bloedbad op. Onderzoekers hebben nooit kunnen aantonen dat de terreurgroep de aanslag had geregisseerd. Wel zou Lahouaiej-Bouhlel door de denkbeelden van IS zijn geïnspireerd.