Regering Curaçao is het oneens met hof en wil niet dat huwelijk wordt opengesteld

De Curaçaose regering gaat in cassatie tegen de uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie over de openstelling van het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht. Curaçao ziet geen enkele juridische verplichting - niet nationaal en niet internationaal - om het huwelijk open te stellen, is dinsdag te lezen in een verklaring

Volgens de wetgeving van Aruba en Curaçao kan een huwelijk alleen worden gesloten tussen een man en een vrouw. Die uitsluiting is volgens het hof "in strijd met het discriminatieverbod en onverenigbaar met de staatsregelingen".

De regering in Willemstad zegt dat de uitspraak van het hof "niet correct" is. Dat standpunt wordt in de verklaring niet uitgebreid toegelicht.

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba) deed uitspraak in twee zaken tegelijk: een die op Curaçao was aangespannen en een op Aruba. In de Curaçaose zaak oordeelt het hof dat mensenrechtenverdragen worden geschonden doordat er geen geregistreerd partnerschap is ingevoerd. Aruba kent die vorm wel.

Toch willen parlementariërs van de grootste partij in Aruba ook in cassatie, meldt het AD. "Aruba is in overgrote meerderheid een christelijk land. Het is autonoom en wil zijn eigen route bepalen", zeiden twee parlementariërs van MEP maandag. Ze vinden dat er een referendum over de zaak moet worden gehouden.

