Na maandenlange ruzie bereiken EU en Hongarije principeakkoord over miljarden

Na maanden van geruzie hebben de EU en Hongarije maandagavond laat een principeakkoord bereikt. Daarin staan volgens persbureau AP afspraken over miljardenhulp voor Oekraïne en andere belangrijke EU-plannen. De ruzie liep hoog op, omdat Boedapest haar vetorecht leek te gebruiken om de rest van Europa dwars te zitten.

Reden voor het dwarsliggen was de 7,5 miljard euro aan subsidies uit Brussel die Hongarije leek te verliezen. De Europese Commissie dreigde daarmee omdat volgens hen de rechtsstaat in Hongarije zo erg is aangetast dat het geld verkeerd terecht zou komen.