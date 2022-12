Europees Parlement herziet voorstel om visumplicht voor Qatar te schrappen

Het Europees Parlement laat een advies om de visumplicht te schrappen voor reizigers uit Qatar en Koeweit herzien. Het Parlement kwam afgelopen weekend zwaar onder vuur te liggen, omdat enkele leden zich mogelijk door Qatar hebben laten omkopen.

Een van de prominentste verdachten in het corruptieschandaal is de Griekse parlementariër Eva Kaili. Zij is lid van de sociaaldemocratische fractie en tevens een van de veertien vicevoorzitters van het parlement.

Kaili lobbyde volgens collega's stevig voor de opheffing van de visumplicht voor reizigers uit Qatar en Koeweit die naar de EU reizen. De parlementscommissie die voor dit thema verantwoordelijk is, beval het voltallige parlement deze maatregel dan ook aan. Later deze week zouden de parlementariërs erover stemmen. Daarna moest het voorstel nog beoordeeld worden door de EU-lidstaten.

Maar voorlopig gaat dat allemaal niet door. Roberta Metsola, voorzitter van het parlement, maakte maandag onder luid applaus bekend dat het plan teruggaat naar de parlementscommissie. "We moeten er zeker van zijn dat dit proces niet is beïnvloed door corruptie", zegt Erik Marquardt, de Europarlementariër die voor deze kwestie verantwoordelijk is.

Twintig huiszoekingen in de zaak

Het Europees Parlement kwam zwaar onder vuur te liggen door het schandaal. Vrijdag deed het Belgische openbaar ministerie (OM) zestien huiszoekingen. Daarnaast arresteerde het OM vier personen, onder wie ook Europarlementariërs. Inmiddels zijn twintig doorzoekingen gedaan, waaronder ook in een kantoor van het Parlement.

De Belgische autoriteiten willen niet bevestigen wie de verdachten zijn en om welk land het gaat. Maar Belgische media schrijven dat alles in de richting van Qatar wijst. De Golfstaat zou parlementariërs omkopen om de reputatie van het land binnen het Europees Parlement op te poetsen. Qatar heeft tot nu toe alle beschuldigingen weersproken.

Eerder op de dag reageerde voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen op het corruptieschandaal. Ze pleitte voor een ethische commissie die uniforme gedragsregels voor alle Europese instituties opstelt. De Europese Commissie heeft al zo'n ethische commissie, maar Von der Leyen wil dit ook voor onder meer het Europees Parlement.

Geloofwaardigheid EU aangetast

Het schandaal zet de EU in een kwaad daglicht. Vandaag zeiden ministers van verschillende lidstaten dat de geloofwaardigheid van de EU door het schandaal flink is aangetast.

Ook verschillende prominente EU-functionarissen spraken zich maandag uit. Von der Leyens collega en EU-buitenlandchef Josep Borrell sprak van "erg zorgelijk nieuws". Voorzitter Metsola opende het plenaire debat van maandag met een verklaring over de gebeurtenissen in haar parlement. "Ik denk dat het niet overdreven is om te zeggen dat dit een van de langste dagen van mijn carrière is geweest", begon ze.

Ze sprak verder van "vijanden van de democratie" die het Europees Parlement en de Europese democratie "aanvallen".

Verbetering: Eerder stond in de kop dat het voorstel was bedoeld om reizen naar Qatar te vergemakkelijken, maar het gaat juist om reizigers uit Qatar die naar de EU willen reizen. De kop is inmiddels aangepast.

