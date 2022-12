Grote klopjacht in Australië na schietpartij met zes doden, onder wie twee agenten

Delen via E-mail

Zeker twee agenten en vier anderen zijn om het leven gekomen bij een schietpartij in de Australische deelstaat Queensland. De daders zijn voor zover bekend nog niet opgepakt. Een enorme politiemacht is naar ze op zoek.

Het incident vond plaats op een landgoed in Wieambilla, op zo'n 250 kilometer ten westen van Brisbane. Vier agenten kwamen af op een melding over een vermiste persoon, toen twee zwaarbewapende mensen het vuur openden.

De Australische politie opende daarna met veel manschappen en materieel de jacht op de verdachten. Die vertrokken na de schietpartij, gekleed in camouflagepakken en naar verluidt met kogelvrije vesten aan. Ze hebben onder meer op een politiehelikopter geschoten.

In de avond meldde de politie dat nog eens twee mannen en een vrouw om het leven zijn gekomen tijdens een schietpartij met de politie. Om wie het gaat en hoe zij om het leven zijn gekomen, is nog niet duidelijk.

De politie heeft ook nog nauwelijks informatie gegeven over de mogelijke toedracht. Een van de agenten die onder vuur werden genomen is een jonge politievrouw die haar opleiding pas een paar weken geleden heeft afgerond. Zij wist te ontkomen en alarm te slaan.

De omgeving van Wieambilla is afgezet en de talrijke eenheden zijn op zoek naar de schutters. De schaarse bewoners van de streek is opgedragen binnen te blijven. De Australische premier Anthony Albanese heeft zijn afschuw over de dood van de agenten uitgesproken.