Von der Leyen wil ethische commissie wegens corruptiezaak Europees Parlement

In Brussel is maandag verontrust gereageerd op het nieuws dat leden van het Europees Parlement zijn gearresteerd op verdenking van corruptie. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der roept op tot een ethische commissie die alle EU-instellingen moet controleren. Sinds vrijdag zijn inmiddels twintig doorzoekingen uitgevoerd.

Von der Leyen zegt "uiterst bezorgd" te zijn over het nieuws dat vrijdag naar buiten kwam. Volgens de Duitse voorzitter van de Commissie moet er een speciale instantie komen die uniforme gedragsregels zal opstellen. Ze benadrukte op een persconferentie in Brussel dat de Europese Commissie zelf al zo'n ethische instantie heeft.

De voorzitter wil "dezelfde regels voor alle Europese instituties", waaronder het Europees Parlement. "Het is een kwestie van vertrouwen in onze instellingen en dat vereist strengere normen", vindt Von der Leyen.

Haar collega Josep Borrell noemde het nieuws "bijzonder verontrustend". "Ik ben er niet om te oordelen, want er is een proces gaande. Maar dat neemt niet weg dat het nieuws zorgelijk is. Erg zorgelijk", zei de EU-buitenlandchef.