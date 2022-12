Von der Leyen roept op tot ethische commissie om corruptiezaak Europees Parlement

In Brussel is maandag verontrust gereageerd op het nieuws van dit weekend dat er leden van het Europees Parlement zijn gearresteerd op verdenking van corruptie. Commissievoorzitter Ursula von der roept op tot een ethische commissie die alle EU-instellingen controleert. Inmiddels zijn er sinds vrijdag twintig doorzoekingen in woningen en kantoren gedaan.

Von der Leyen zegt "uiterst bezorgd" te zijn over het nieuws dat vrijdag naar buiten kwam. Volgens de Duitse Commissievoorzitter zou er een speciale instantie moeten komen die met uniforme gedragsregels komt. Ze benadrukte tijdens een persconferentie in Brussel dat de Europese Commissie zelf al zo'n ethische instantie heeft.

De voorzitter wil "dezelfde regels voor alle Europese instituties", waaronder het Parlement. "Het is een kwestie van vertrouwen van mensen in onze instellingen, en dat vertrouwen heeft behoefte aan hogere normen", aldus Von der Leyen.

Haar collega en EU-buitenlandchef Josep Borrell noemde het nieuws vandaag "bijzonder verontrustend". "Ik ben er niet om te oordelen, want er is een proces gaande. Maar dat neemt niet weg dat het nieuws zorgelijk is. Erg zorgelijk", zei hij.

Geloofwaardigheid EU onder druk

Intussen komt de geloofwaardigheid van de hele Europese Unie door de gebeurtenissen in het Parlement zwaarder onder druk te staan. Onder meer persbureau Reuters en The Financial Times melden maandag dat buitenlandministers van verschillende EU-lidstaten de geloofwaardigheid van de EU ter discussie stellen.

Vrijdag werd bekend dat het Belgische Openbaar Ministerie (OM) vier personen heeft gearresteerd, omdat ze zich zouden hebben laten omkopen door Qatar. De Golfstaat zou op die manier invloed hebben willen uitoefenen op het Europees Parlement. De vier gearresteerde personen worden verdacht van corruptie en witwassen. Qatar heeft alle beschuldigingen tot nu toe ontkend.

Vrijdag maakte de Belgische autoriteiten bekend dat er zestien huiszoekingen zijn gedaan. Inmiddels zijn dat er twintig, meldt The Guardian. Negentien doorzoekingen vonden plaats op privéadressen, één in een kantoor van het Europees Parlement.

Bij een van de huiszoekingen werden computers, telefoons en een contant bedrag van 600.000 euro in beslag genomen. Op een ander adres werd 150.000 euro cash gevonden. Het bedrag wordt gelinkt aan een Europarlementariër.

Parlementariërs verbijsterd

Een van de verdachten zou de Griekse sociaaldemocraat en vice-voorzitter van het parlement Eva Kaili zijn. Zij is geschorst uit het parlement en ook uit haar partij, het Griekse Pasok, gezet. Ook zouden de Griekse autoriteiten al haar bezittingen hebben bevroren, meldt BBC News.

Volgens de Britse omroep gaat het mogelijk om een van de grootste corruptieschandalen in de geschiedenis van het Europees Parlement. Volgens een correspondent van de BBC hebben de onthullingen van afgelopen weekend veel mensen de mond wijd doen openvallen. Verschillende parlementariërs laten aan haar weten verbijsterd te zijn over de schaal en schaamteloosheid van de verdenkingen.

