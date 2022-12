Tienduizend nertsen onderweg naar Denemarken na uitroeiing vanwege corona

Tienduizend nertsen zijn per schip onderweg vanuit IJsland naar Denemarken. De dieren zijn nodig voor een nieuw fokprogramma, nadat de nertsen tijdens de coronapandemie werden uitgeroeid uit angst voor een mutatie van het virus.

Het is vanaf 1 januari weer officieel toegestaan om nertsen te fokken in Denemarken. Op 4 januari komen de nertsen uit IJsland aan.

Het fokprogramma werd twee jaar geleden stilgelegd vanwege zorgen over een coronamutatie die overdraagbaar was op mensen. Er werden miljoenen nertsen geruimd. Maar dat besluit van de Deense premier Mette Frederiksen bleek geen wettelijke grond te hebben, oordeelde een onafhankelijke commissie later.

Het is nog niet duidelijk wie moet betalen voor het verplichte gezondheidsonderzoek van de nertsen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar het coronavirus. Omdat er sinds de parlementsverkiezingen van begin oktober nog altijd geen regering is gevormd, is er geen verantwoordelijke minister die daar de knoop over kan doorhakken.

Als er voor 4 januari geen besluit is, moeten de dieren mogelijk worden gedood, zegt de Deense branchevereniging voor nertsenfokkers.

In Nederland zijn ruim een miljoen nertsen vergast

Ook in Nederland werden coronabesmettingen bij nertsen geconstateerd. Op grote schaal werden daarom nertsenfokkerijen geruimd. Sinds het begin van de coronacrisis zijn meer dan een miljoen nertsen vergast in ons land.

Vanwege die besmettingen werd de nertsenfokkerij in Nederland per maart 2021 helemaal verboden. Dat was drie jaar eerder dan gepland.

Niet alle dieren werden preventief geruimd, want het gevaar voor de volksgezondheid was niet groot genoeg. Daarnaast is de kans dat het virus van nerts op mens wordt overgedragen klein.

