Nederlander verwondt vier agenten met mes op Franse luchthaven

Een Nederlandse man heeft zondagavond op de luchthaven van Biarritz in het zuidwesten van Frankrijk vier agenten met een mes verwond.

De man was volgens Franse media mogelijk onder invloed van drugs. Hij wilde langs vijf agenten die reizigers controleerden voor een vlucht naar Berlijn.

De Franse agenten hielden de man tegen omdat hij een mes in zijn bagage had. De man begon vervolgens met dit mes in het rond te steken. Vier agenten raakten daarbij lichtgewond.