Drie kinderen overleden na reddingsactie uit Engels bevroren meer

Drie kinderen zijn zondagmiddag overleden nadat zij uit een bevroren meer bij Birmingham in het Verenigd Koninkrijk (VK) waren gered. Een vierde ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Twee andere kinderen zijn nog vermist, meldt de BBC

De vier kinderen waren door het ijs gezakt in Babbs Mill Park in Solihull, een stad ten zuidoosten van Birmingham. Drie van hen, met een leeftijd van acht, elf en twaalf jaar, zijn in het ziekenhuis overleden. Een jongen van zes jaar ligt nog in het het ziekenhuis, meldt Euronews.

Enkele politieagenten en omstanders gingen te water om de kinderen te helpen. Toen de brandweer ter plaatse was, konden de kinderen uit het water worden gehaald. Volgens de BBC hadden de kinderen een hartstilstand. Ze werden ter plekke gereanimeerd.

Volgens getuigen waren er zes kinderen op het ijs aan het spelen. Twee van hen zijn dus mogelijk nog vermist. Die zoektocht loopt nog. Maar de hulpdiensten zeggen dat de kans dat zij nog in leven zijn heel klein is. De brandweer spreekt dan ook van een zoektocht naar lichamen en niet meer van een reddingsactie.

Het is niet duidelijk hoelang de kinderen in het water hebben gelegen. Bij de reddingsactie raakte een agent licht onderkoeld. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

In het VK is het winters weer. In grote delen van het land is code geel uitgeroepen wegens sneeuwval en ijsvorming. Die weerswaarschuwing is in sommige delen nog tot donderdag middag van kracht. De Engelse autoriteiten waarschuwen voor de gevaren van ijs tijdens de koudegolf in het VK. Die koudegolf zal volgens de weersvoorspellingen nog dagen aanhouden.

