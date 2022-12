Kersverse president Peru vervroegt verkiezingen na gewelddadige protesten

De nieuwe president van Peru, Dina Boluarte, gaat de verkiezingen in het land twee jaar naar voren halen. In een toespraak op televisie kondigde ze aan dat verzoek bij het parlement neer te leggen. Boluarte hoopt daarmee de onrust in het land te bezweren nadat haar voorganger Pedro Castillo vorige week werd afgezet door het parlement.

Castillo werd vanwege "moreel onvermogen" en "rebellie" uit zijn ambt gezet en opgepakt. Dat gebeurde nadat hij het parlement probeerde ontbinden om een stemming over zijn functie te voorkomen.

Sindsdien is het zeer onrustig in Peru. Voorstanders van Castillo gingen de straat op om zijn vrijlating te eisen. Op veel plekken, waaronder hoofdstad Lima, liep dat uit op gevechten tussen demonstranten en de politie. Daarbij raakten al tientallen mensen gewond.

In de nacht van zondag op maandag overleden twee mensen bij gevechten in de buurt van het vliegveld van de zuidelijke stad Andahuaylas. Demonstranten zouden daar een brandstofopslag en de verkeerstoren in brand hebben gestoken. Ook zouden ze vijftig politieagenten en luchthavenmedewerkers gegijzeld houden.

Castillo is van eenvoudige afkomst en heeft veel steun onder boeren en de oorspronkelijke bewoners. Boerenorganisaties hebben opgeroepen tot een landelijke staking van onbepaalde duur die dinsdag moet beginnen.

Verkiezingen in april 2024

Boluarte, vicepresident onder Castillo, werd aangesteld als vervanger tot 2026. In dat jaar zou Castillo's termijn eindigen. Demonstranten vinden dat Boluarte niet zomaar Castillo's termijn mag overnemen en eisen nieuwe verkiezingen.

"Ik zal een voorstel naar het parlement sturen om de verkiezingen te vervroegen tot april 2024", kondigde Boluarte in de nacht van zondag op maandag aan op televisie. Ze beloofde het voorstel nog deze week in te dienen.

Een van de laatste acties van Castillo als president was het uitroepen van de noodtoestand. Die is niet ongedaan gemaakt door Boluarte of het parlement, maar het is onduidelijk of die nog steeds van kracht is.

Aanhangers van Pedro Castillo demonstreren tegen zijn opsluiting. Op het bord staat: 'Dina (Boluarte, red.) is een verrader, Castillo is mijn president'. Foto: Getty Images

