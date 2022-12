Iran voert opnieuw openbare executie uit, EU bereidt zware sancties voor

Iran heeft opnieuw iemand geëxecuteerd die was opgepakt tijdens de protesten in het land. De 23-jarige man werd maandagochtend in het openbaar opgehangen in de noordoostelijke stad Mashhad. De Europese Unie komt met zware sancties tegen Iran vanwege de reactie van het Iraanse regime op de protesten.

Waarom protesteren grote groepen mensen in Iran? Sinds de dood van de 22-jarige Iraans-Koerdische Masha Jina Amini op 16 september is het onrustig in het land. Duizenden mensen trekken de straat op.

Amini overleed nadat ze was opgepakt door de religieuze politie. Volgens agenten had ze haar hoofd niet goed bedekt.

Betogers houden de overheid verantwoordelijk voor fatale mishandeling.

Er zijn inmiddels vele duizenden mensen opgepakt. Zeker twintig mensen zijn ter dood veroordeeld.

De man, Majid Reza Rahnavard, zou twee leden van een paramilitaire groep hebben gedood en was volgens staatsmedia schuldig aan "oorlogsvoering tegen God". De executie wordt stevig bekritiseerd op sociale media.

Iraanse staatsmedia zonden beelden uit van Rahnavard die twee mannen neerstak. Volgens autoriteiten werd hij 23 dagen geleden gearresteerd toen de man het land probeerde te ontvluchten.

Vorige week donderdag werd voor het eerst iemand terechtgesteld die was aangehouden tijdens de protesten. Het ging toen om Moshen Shekari. De man werd in het openbaar opgehangen, meldt persbureau Reuters. Hij werd veroordeeld voor het neersteken van een bewaker en het blokkeren van een straat in de Iraanse hoofdstad Teheran.

Volgens mensenrechtenorganisaties werd de man gemarteld en zo gedwongen tot een bekentenis. De executie leidde internationaal tot een storm van kritiek op het Iraanse regime.

Duizenden mensen opgepakt en zeker 21 ter dood veroordeeld

Volgens Amnesty International zijn zeker 21 mensen ter dood veroordeeld vanwege hun deelname aan de protesten. De mensenrechtenorganisatie noemt die veroordelingen het gevolg van "schijnprocessen die zijn bedoeld om demonstranten te intimideren".

In Iran vinden sinds half september massale demonstraties plaats voor meer vrijheid en tegen het regime in Teheran. Bij deze protesten, die de autoriteiten zien als rellen, zijn duizenden mensen opgepakt. Volgens Human Rights Watch werden 450 mensen gedood door de Iraanse veiligheidsdiensten.

De protestgolf is voor Iran de grootste in jaren.

EU komt met zware sancties

Buitenlandchef Josep Borrell kondigde aan dat de EU-landen het eens zijn over een "zeer streng" pakket aan sancties. "De Eu doet alles wat het kan om de vreedzame demonstranten, vooral jonge vrouwen, in Iran te ondersteunen."

Het pakket moet nog wel worden goedgekeurd door de ministers van Buitenlandse Zaken van alle lidstaten. Maar volgens Borrell zijn er van niemand bezwaren.

