11.000 kinderen gedood of verminkt door burgeroorlog in Jemen

Meer dan 11.000 kinderen in Jemen zijn gedood of verminkt geraakt sinds het begin van de burgeroorlog in 2014. Honderdduizenden andere kinderen lopen het risico te sterven aan ziekten en honger. Daarvoor waarschuwt UNICEF, de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties.

Volgens UNICEF zijn 2,2 miljoen Jemenitische kinderen ondervoed. Een groot deel van hen is kwetsbaar voor ziekten als cholera en de mazelen. Dat zijn ziekten die voorkomen kunnen worden met vaccins.

In Jemen kwamen sjiitische Houthi-rebellen in opstand tegen de regering. Al snel bemoeiden andere landen zich met het conflict. Een coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië vecht tegen de Iran gezinde Houthi's.

Dit voorjaar kwamen de strijdende partijen na bemiddeling door de VN een bestand overeen, maar dat liep in oktober af. Sindsdien laait het geweld weer op.

Het conflict heeft al meer dan 150.000 levens geëist en miljoenen mensen uit hun huizen verdreven. Jemen verkeert volgens de VN in een van de grootste humanitaire crises ter wereld. UNICEF zegt dat 484 miljoen dollar (460 miljoen euro) nodig is om de nood onder de Jemenitische bevolking te ledigen.

