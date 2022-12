Doden en gewonden bij demonstraties na couppoging Peru

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

In verschillende steden in Peru vinden demonstraties tegen de nieuwe regering plaats. Daarbij botsen demonstranten met de politie. Er zijn minstens twee doden gevallen en meerdere mensen gewond geraakt.

In de zuidelijke stad Andahuaylas gooiden demonstranten met stenen en schoten met katapulten op de politie, die daarop traangas inzette en charges uitvoerde.

Lokale media melden dat het lokale vliegveld van Andahuaylas ook het toneel van botsingen is. Demonstranten zouden een brandstofopslag en de verkeerstoren in brand hebben gestoken. Op sociale media gaan beelden rond waarop te zien is dat rook opstijgt vanaf het vliegveld. Ze zouden ook vijftig politieagenten en luchthavenmedewerkers gegijzeld houden. Een elite-eenheid van de politie heeft volgens de mediaberichten het vliegveld omsingeld.