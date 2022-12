Hoofdkwartier Wagner Group in Oost-Oekraïense stad Kadiivka aangevallen

Het Oekraïense leger heeft zaterdag in Kadiivka een hotel aangevallen dat functioneerde als hoofdkwartier van de Wagner Group, een Russisch militair huurlingenbedrijf. Bij de aanval zouden veel slachtoffers zijn gevallen, maar een exact aantal is nog niet bekend.

De Wagner Group wordt ervan beschuldigd nauwe banden te hebben met het Kremlin. Moskou ontkent dat. Oprichter en eigenaar van de Wagner Group Yevgeny Prigozhin is een vertrouweling van de Russische president Vladimir Poetin en heeft toegegeven dat zijn strijders actief zijn in Oekraïne.

Het huurlingenbedrijf was onder meer betrokken bij de Russische annexatie van de Krim in 2014. Maar de Wagner Group dook ook op in andere internationale conflicten waarin Rusland een rol speelt, zoals de oorlog in Syrië. De paramilitaire organisatie opende deze maand haar eerste officiële hoofdkwartier in Sint-Petersburg.