Drie doden bij schietpartij Italië, onder wie een vriendin van premier Meloni

Bij een schietpartij in Rome zijn zondag drie vrouwen om het leven gekomen. Onder hen is een vriendin van de Italiaanse premier Giorgia Meloni, meldt de Italiaanse publieke zender Rai

Een man trok een pistool en opende het vuur tijdens een bijeenkomst van bewoners van een flatgebouw in de stad. Dat deed hij in een bar in het noordoosten van Rome. Naast de overleden slachtoffers raakten vier anderen gewond. Een van hen is er ernstig aan toe.