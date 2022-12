Dodental door explosie Kanaaleiland Jersey loopt op naar vijf

Door de explosie in een appartementengebouw op Jersey in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn zeker vijf mensen overleden, meldt de politie van het Kanaaleiland voor de Franse kust. Eerder was sprake van drie doden.

Nog vier mensen worden vermist. De politie acht het onwaarschijnlijk dat de hulpdiensten nog meer overlevenden vinden.

De explosie bij de haven in de hoofdstad Saint Helier gebeurde zaterdag in de vroege ochtend. Een gebouw van drie verdiepingen stortte volledig in. De brand die door de explosie was ontstaan, werd geblust.

De oorzaak van de explosie wordt onderzocht. Buurtbewoners hadden vrijdagavond de brandweer gebeld over een gaslucht. Het is nog niet duidelijk of de gaslucht te maken heeft met de explosie.

