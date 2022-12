27 lichamen van vermoedelijk Ethiopische migranten gevonden in Zambia

Delen via E-mail

De politie in Zambia heeft langs een weg ten noorden van de hoofdstad Lusaka 27 lichamen gevonden. De mannen waren uitgemergeld en vermoedelijk migranten uit Ethiopië, schrijft BBC zondag. Tussen de lichamen werd één levende man aangetroffen.

Tussen de lichamen lag nog één levende man. Hij was uitgeput en hapte naar adem. De man is met spoed naar een plaatselijk ziekenhuis gebracht. De lichamen zijn overgebracht naar het universitaire ziekenhuis in Lusaka.