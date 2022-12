Dit weten we nu over de groep die het Duitse parlement wilde bestormen

Bij invallen op veel verschillende plekken in Duitsland zijn woensdag 25 mensen opgepakt. Zij worden ervan verdacht een bestorming van het Duitse parlement te plannen. Het zou de grootste Duitse antiterrorismeoperatie in jaren zijn. Veel is nog onduidelijk, maar dit is wat we tot nu toe weten.

Ruim drieduizend agenten vielen woensdag 130 huizen in Duitsland binnen in een zoektocht naar in totaal 54 verdachten. 25 van hen werden opgepakt. Zij maken deel uit van de zogeheten Reichsbürger-beweging. De term Reichsbürger is een verzamelnaam voor verschillende groeperingen. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze de Duitse Bondsrepubliek niet erkennen.

Leden van de groep willen terug naar een Duits rijk zoals dat bestond tussen 1871 en 1945. Het Duitse rijk bestond toen eerst als keizerrijk en vervolgens als het Derde Rijk van de nazi's. Ook erkennen ze Duitse wetten niet. Veel van de leden weigeren bijvoorbeeld belasting te betalen.

Onder de gearresteerden zijn 24 Duitsers en één persoon uit Rusland. Onder anderen een Duitse militair en meerdere reservisten werden opgepakt. Ook een ex-parlementslid van de rechts-populistische Alternative für Deutschland (AfD) werd aangehouden. Twee mensen van de groep verdachten werden in het buitenland opgepakt.

Volgens de politie wilden de verdachten met geweld de Bondsdag binnenvallen en de macht overnemen. Daarbij zouden ze van plan zijn om een nieuwe regering en een nieuw leger te gaan vormen. Prins Heinrich XIII Reuss zou de nieuwe leider van Duitsland moeten worden. Hij is een veronderstelde afstammeling van de laatste koninklijke familie. Ook hij is aangehouden. Dat gebeurde in Frankfurt, waar hij als vastgoedondernemer werkt.

De extreemrechtse beweging is "uiterst gevaarlijk", zei hoofdaanklager Peter Frank van de Duitse justitie woensdag. De operatie waarbij de 25 verdachten zijn aangehouden, loopt al sinds april. Bij huiszoekingen zijn onder meer geweren, kogels en kruisbogen gevonden. De Reichsbürger-beweging telt iets meer dan twintigduizend aanhangers. Onder hen zijn neonazi's, complotdenkers en wapenliefhebbers.

Bij een van de verdachten is volgens de Duitse krant Tageszeitung een lijst met vermeende vijanden van de groepering gevonden. Daarop zouden achttien namen staan van Duitse politici en bekende mensen uit de media. Het is niet bekend wat de bedoeling van de lijst was.

2:15 Afspelen knop 'Reichsbürger' planden coup in Duitsland: wie zijn zij?

De komende tijd worden nieuwe aanhoudingen verwacht. "Op basis van mijn ervaring: er is meestal een tweede arrestatiegolf", zei minister George Maier van Binnenlandse Zaken in de deelstaat Thüringen donderdag. Ook hoofd van de nationale politie Holger Münch denkt dat binnenkort meer arrestaties volgen.

Ook wordt verwacht dat het aantal van 54 verdachten nog op zal lopen. "We hebben meer mensen geïdentificeerd, maar we weten nog niet zeker wat hun band met deze groep is", zei Münch.

"We hebben te maken met een gevaarlijke groep mensen met irrationele overtuigingen. Sommigen hebben veel geld, anderen hebben wapens. Ze hadden een plan om aanvallen uit te voeren en nieuwe leden te werven"

De Duitse regering wil op korte termijn de wapenwetten aanscherpen. Dat zei de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser zondag in de zondageditie van de krant Bild. Ze lichtte niet toe hoe dat moet gebeuren.

Ze zei dat voorafgaand aan de aanhoudingen van afgelopen week al wapens van duizend Reichsbürger-leden in beslag zijn genomen. Het wordt aangenomen dat er nog zo'n vijfhonderd leden met wapenvergunningen zijn, terwijl wapenbezit in Duitsland een zeldzaamheid is.

Aanbevolen artikelen