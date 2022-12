Bijna negentig aanhoudingen in Antwerpen na rellen Marokko-Portugal wedstrijd

Bij de rellen in Antwerpen na de Marokko-Portugal wedstrijd heeft de politie 87 mensen aangehouden. Nadat het Marokkaanse elftal won, gingen veel mensen zaterdag de straat op.

Ook in veel Nederlandse steden was het zaterdag onrustig na de overwinning van Marokko. In Utrecht, Rotterdam en Den Haag kwam de ME in actie. In Amsterdam zijn meerdere aanhoudingen verricht. In de hoofdstad en in Den Haag werd een noodbevel afgekondigd.