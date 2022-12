Bijna negentig aanhoudingen bij rellen in Antwerpen na WK-wedstrijd Marokko

De politie in Antwerpen heeft zaterdag bij de rellen na het WK-duel van Marokko 87 mensen aangehouden. Het Noord-Afrikaanse land bereikte de halve finales van het toernooi in Qatar door een 1-0-zege op Portugal, waarna veel mensen de straat op gingen.

De politie schreef daarnaast tientallen verkeersboetes uit aan feestgangers die onveilig reden. Twee voertuigen werden tot na het WK in beslag genomen. Een daarvan was een Nederlandse auto met blauwe lichten en stickers die verwezen naar de Marokkaanse staatsveiligheidsdienst.

Eerder werd duidelijk dat in Brussel de politie traangas en een waterkanon inzette toen relschoppers vernielingen pleegden en met stenen en vuurwerk gooiden. Er werden zestig mensen aangehouden in de Belgische hoofdstad.

Ook in veel Nederlandse steden was het zaterdag onrustig na de overwinning van Marokko. In Utrecht, Rotterdam en Den Haag kwam de ME in actie. Er zijn 35 aanhoudingen verricht voor onder meer belediging van de politie, baldadigheid en het afsteken van vuurwerk.