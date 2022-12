Verdachten in corruptiezaak rond Europees Parlement blijven langer vastzitten

Vier verdachten die vrijdag in de regio Brussel zijn aangehouden vanwege beschuldigingen over corruptie bij het Europees Parlement (EP), moeten van de rechter langer in hun cel blijven.

De vier arrestanten worden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie, corruptie en het witwassen van geld. De zaak gaat over vermeende omkoping door 'een Golfstaat' met geld en geschenken van mensen in of rond het EP. Meerdere mensen zijn daar sinds vrijdag in België en in Italië voor aangehouden.

Oliestaat Qatar wordt in de meeste media als de voornaamste betaler van smeergeld genoemd, maar in Italiaanse media is ook Marokko genoemd. Qatar weerspreekt in een verklaring met klem alle beschuldigingen en bestrijdt iets verkeerd te hebben gedaan.

Volgens de aanklagers zou Qatar invloed in het Europees Parlement hebben willen kopen om in een positiever daglicht te komen.

Voormalig viceprecident blijft langer vastzitten

Volgens het Openbaar Ministerie werden er vrijdag in Brussel zes mensen aangehouden, van wie er vier gevangen blijven zitten. Een van hen is de voormalige vicepresident van het Europese Parlement, de Griekse sociaaldemocrate Eva Kaili. Ook haar partner Francesco Giorgi is gearresteerd. De vader van Kaili werd ook aangehouden toen hij een hotel in Brussel verliet met een koffer vol cash, maar inmiddels is hij vrijgelaten.

Belgische media berichten dat ook de voormalige Italiaanse Europarlementariër Pier Antonio Panzeri en een niet nader benoemde lobbyist vast blijven zitten voor ten minste 48 uur.

In Italië zijn de vrouw en dochter van Panzeri opgepakt en door een rechter in Brescia onder huisarrest geplaatst. De Italiaan Luca Visentini, die topfuncties bekleedt in de wereld van internationale vakbondsorganisaties, werd ook gearresteerd. Hij is onder voorwaarden vrijgelaten.

Bij een Waalse socialist en Europarlementariër, Marc Tarabella, is zaterdagavond huiszoeking gedaan, maar hij is niet aangehouden, meldden Belgische media. Het heeft in de Waalse politiek tot grote ophef geleid.

Transparency International (TI), een internationale organisatie voor de bestrijding van corruptie, stelt in een reactie dat dit slechts een van de vele incidenten is. Al tientallen jaren heerst binnen het Europees Parlement volgens de organisatie een cultuur van straffeloosheid, met zwakke financiële regelgeving, gebrekkige controlemechanismen en een volkomen gebrek aan onafhankelijk ethisch toezicht. "Het EP denkt dat ethische (...) regels alleen gelden voor anderen", aldus TI.

