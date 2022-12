Vermeende 'bommaker' van Lockerbie-vliegramp na 34 jaar opgepakt in VS

Een man uit Libië is opgepakt voor zijn vermeende sleutelrol bij de terroristische bomaanslag op een vlucht van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Pan Am in 1988. Bij de vliegramp boven de Schotse plaats Lockerbie kwamen 270 mensen om het leven.

De Libische man, Abu Agila Masud, beweerde twee jaar geleden al dat hij een sleutelrol zou hebben gespeeld bij de bomaanslag op 21 december 1988 op de Pan Am vlucht 103, schrijft BBC.

Vorige maand werd gemeld dat Masud was ontvoerd door een militaire groep in Libië. De man werd overgedragen aan de Amerikaanse autoriteiten om hem terecht te stellen.

In dat land werd jarenlang oorlog gevoerd tussen een militiegroep onder leiding van Khalifa Haftar en de internationaal erkende regering. De militiegroep volgt nog steeds de ideeën op van Moammar al-Kaddafi, een islamitische leider die in 2011 werd gedood. Sinds 2020 geldt een wapenstilstand en sinds 2021 heeft Libië weer een regering. Desondanks zijn de militiegroepen nog niet uit het land verdwenen.

Alle 259 passagiers en bemanningsleden aan boord van de Boeing 747 kwamen om het leven. Het vliegtuig was vanuit Londen vertrokken naar New York. Nog eens elf mensen in Lockerbie kwamen om het leven door wrakstukken die neerkwamen en hun huizen verwoestten. Het is daarmee het dodelijkste terroristische incident dat op Britse bodem heeft plaatsgevonden.

Uit onderzoek bleek dat de bom zat verstopt in een koffer. In 1991 werden twee verdachten opgepakt die zouden hebben gezorgd dat de koffer in het vliegtuig terecht kwam. In 2001 werd een van hen, Abdul Basset al Megrahi, veroordeeld.

Hij stond terecht in een speciaal bijeengeroepen Schotse rechtbank in Nederland. Megrahi kreeg levenslang, maar werd in 2009 vrijgelaten door de Schotse regering nadat de diagnose kanker was gesteld. Hij stierf in Libië in 2012.

De nabestaanden van de slachtoffers zijn ingelicht. Schotse openbare aanklagers en de politie zullen, in samenwerking met de Britse regering en Amerikaanse collega's, dit onderzoek voortzetten.

Aanbevolen artikelen