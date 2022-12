Vermisten na explosie op Kanaaleiland Jersey waarschijnlijk niet meer in leven

Tien mensen die na de explosie op het Kanaaleiland Jersey in de nacht van vrijdag op zaterdag vermist raakten, zijn waarschijnlijk niet meer in leven. Dat zeggen reddingswerkers die urenlang onder het puin zochten. Bij de explosie in een appartementengebouw kwamen al zeker drie mensen om het leven. Zo'n 25 mensen raakten gewond.

De zoektocht naar overlevenden is volgens een politiecommissaris veranderd in een bergingsoperatie. De familie van de vermisten is op de hoogte gebracht.

De explosie in een appartementengebouw bij de haven in de hoofdstad Saint Helier vond rond 4.00 uur plaats. Het gebouw van drie verdiepingen hoog is volledig ingestort. Omringende gebouwen zijn ook beschadigd. De brand die na de explosie ontstond, werd meteen geblust.

Buurtbewoners hadden vrijdagavond de brandweer gebeld vanwege een gaslucht. Het is nog niet duidelijk of de gaslucht te maken heeft met de explosie. De politie doet onderzoek.

De bergingsoperatie kan volgens de politie nog dagen duren.

0:38 Afspelen knop Bewakingscamera filmt dodelijke explosie op Jersey

Eerder

Aanbevolen artikelen