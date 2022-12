Zes jaar na bloedbad in Nice doet rechter vandaag uitspraak: hier gaat het om

Zes jaar na de bloedige aanslag met een vrachtwagen in Nice komt de rechter dinsdag met een uitspraak tegen acht verdachten. Dit is waar de zaak om draait.

Op 14 juli 2016 reed een vrachtwagen in op een mensenmassa in Nice. Op de Promenade des Anglais verzamelden duizenden mensen zich om vuurwerk te kijken op Quatorze Juillet, een nationale feestdag in Frankrijk.

De vrachtwagen reed 2 kilometer over de boulevard. De bestuurder zigzagde door de menigte om zo veel mogelijk mensen te raken.

Er kwamen 86 mensen om het leven en meer dan 400 mensen raakten gewond. De Tunesische aanslagpleger Mohamed Lahouaiej-Bouhlel werd na een vuurgevecht door politieagenten gedood.

De vrachtwagen van de aanslagpleger, doorzeefd met kogels. Foto: AFP

Het is in de afgelopen jaren niet helemaal duidelijk geworden waarom Lahouaiej-Bouhlel het bloedbad aanrichtte. Volgens zijn vader was hij een eenzame jongen en leed hij tussen 2000 en 2004 aan een depressie. Ook was hij gewelddadig: in zijn leven werd hij vijf keer veroordeeld voor diefstal, geweldpleging en vernieling.

Later bleek dat hij enkele weken voor de aanslag googelde naar informatie over terrorisme. Ook bekeek hij filmpjes van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) waarin mensen werden onthoofd. Hij zou in korte tijd zijn geradicaliseerd.

IS eiste de verantwoordelijkheid voor het bloedbad op. Onderzoekers hebben alleen nooit kunnen aantonen dat de terreurgroep de aanslag regisseerde. Wel zou Lahouaiej-Bouhlel door de denkbeelden van IS zijn geïnspireerd.

Afspelen knop Vrachtwagen rijdt in op publiek in Nice

Afgelopen september - zes jaar na de aanslag - begon het proces tegen acht medeverdachten. Het gaat om zeven mannen en een vrouw.

De acht verdachten waren volgens de Franse justitie in verschillende mate "schakels" in "de keten" die tot de terreuraanval heeft geleid. Ze worden onder meer verdacht van het leveren van wapens en de vrachtwagen.

Geen van de verdachten lijkt te hebben geweten dat Lahouaiej-Bouhlel met het voertuig op een mensenmenigte wilde inrijden. Door dat gegeven vallen de strafeisen lager uit: justitie eist celstraffen van twee tot vijftien jaar. Eerder leken ook levenslange gevangenisstraffen mogelijk.

