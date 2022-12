Europees Parlement schorst parlementariër vanwege corruptieschandaal Qatar

De Griekse Europarlementariër Eva Kaili, die vrijdag werd aangehouden in een corruptieschandaal, is geschorst in haar functie als vicevoorzitter van het Europees Parlement. Dat heeft EP-voorzitster Roberta Metsola zaterdag laten weten.

Metsola heeft "alle bevoegdheden, verplichtingen en taken" van Kaili als vicevoorzitter opgeschort, zei een woordvoerder van de Parlementsvoorzitter.

De sociaaldemocraat Kaili werd opgepakt wegens een onderzoek naar pogingen van Qatar om invloed te kopen in het parlement. Griekse en Belgische media meldden dat er bij Kaila thuis voor zeker 600.000 euro aan cash in plastic zakken is gevonden. Haar partij heeft haar meteen geroyeerd.

Eerder zaterdag werd bekend dat Nicola Beer, ook vicevoorzitter van het Europese Parlement, geschokt is door het corruptieschandaal. De Duitse liberaal Beer gaf aan "verbijsterd" te zijn. Ze vreest dat het schandaal een heel negatieve uitwerking heeft op het Europees Parlement, dat veertien vicevoorzitters telt.

De Belgische justitie zei zaterdag dat mensen "met een belangrijke politieke en/of strategische positie in het Europees Parlement substantiële geldbedragen" en "grote geschenken" hebben gekregen van "een Golfstaat". De opzet was volgens justitie om zo "te proberen de economische en politieke besluiten van het parlement te beïnvloeden".

