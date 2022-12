Vicevoorzitter Europees Parlement geschokt over corruptieschandaal Qatar

Vicevoorzitter Nicola Beer van het Europees Parlement (EP) is geschokt over het corruptieschandaal rond haar collega Eva Kaili, meldt ze zaterdag. Vrijdag meldden Belgische media dat Kaili betrokken is bij omkoping door Qatar. Volgens het Belgische weekblad Knack en en dagblad Le Soir wilde de Golfstaat assistenten van Europarlementariërs omkopen om op die manier beslissingen in het Europees Parlement te beïnvloeden.

De Duitse liberaal Beer is "verbijsterd" en vreest dat het schandaal een heel negatieve uitwerking heeft op het Europees Parlement, dat veertien vicevoorzitters telt.

De Griekse sociaaldemocraat Kaili was vrijdag een van de EP-kopstukken die door de Belgische politie zijn aangehouden voor ondervraging door een speciale eenheid voor corruptiebestrijding.

Griekse en Belgische media meldden dat er bij Kaila thuis voor zeker 600.000 euro aan cash in plastic zakken is gevonden. In het huis werd ook haar vader aangetroffen, die met een koffer vol cash op reis wilde gaan. De partner van Kaili, Francesco Giorgi, is volgens Griekse en Belgische media eveneens gearresteerd.

Leden van het EP hebben geen onschendbaarheid als het gaat om misdrijven en overtredingen. Wel genieten ze immuniteit van vervolging voor wat ze als parlementslid naar voren hebben gebracht.

Belgische justitie spreekt van 'een Golfstaat'

De Belgische justitie zegt zaterdag dat mensen "met een belangrijke politieke en/of strategische positie in het Europees Parlement substantiële geldbedragen" en "grote geschenken", hebben gekregen van een Golfstaat. De opzet was volgens justitie om zo "de economische en politieke besluiten van het parlement te proberen te beïnvloeden".

Giorgi was eerder medewerker van een toenmalig lid van het EP (2014-2019), Pier Antonio Pancheri, die in deze zaak ook is opgepakt. Zijn ngo 'Fight Impunity' wordt door de Belgische justitie onder de loep genomen. Hetzelfde geldt voor Niccolo Figa Talamanca, die ook een organisatie voor mensenrechten runt, 'No Peace Without Justice'.

Ook sociaaldemocraten onder arrestanten

De vijfde arrestant is volgens media de nieuwe algemeen secretaris van het Internationaal Verbond van Vakverenigingen (ITUC), Luca Vizentini. Hij was eerder hoofd van het Europees Verbond van Vakverenigingen (ETUC). Verder worden de namen genoemd van de Belgische sociaaldemocratische Europarlementariërs Marc Tarabella en Marie Arena. Bij laatstgenoemde zou het onderzoek zich richten op medewerkers van haar.

Transparency International (TI), de internationale ngo voor de bestrijding van corruptie, stelt in een reactie dat dit slechts een van de vele incidenten is. Al tientallen jaren heerst binnen het Europees Parlement volgens TI een cultuur van straffeloosheid, met zwakke financiële regelgeving, gebrekkige controlemechanismen en een volkomen gebrek aan onafhankelijk ethisch toezicht. "Het EP denkt dat ethische regels alleen gelden voor anderen", aldus TI.

