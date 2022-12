Duitse politie beëindigt gijzeling in winkelcentrum Dresden, dader opgepakt

Een veertigjarige man heeft zaterdag een oudere vrouw doodgeschoten in Dresden. Daarna gijzelde hij twee mensen in een winkel. Een deel van het centrum van de Oost-Duitse stad is afgezet. De dader is inmiddels opgepakt.

Het slachtoffer is een 62-jarige vrouw en vermoedelijk de moeder van de dader, schrijft Bild. Ze werd in een appartement in de stad doodgeschoten.

Volgens plaatselijke media probeerde de man daarna schietend het kantoor van Radio Dresden binnen te dringen via de nooduitgang. Toen dat mislukte, is de man in een auto gestapt en naar een winkelcentrum in de binnenstad gereden.

In een drogisterij gijzelde hij een volwassene en een kind. De politie heeft een deel van het centrum afgezet. Inmiddels is de dader gearresteerd. Over de motieven is nog niets bekend.

