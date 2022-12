Duitse politie beëindigt gijzeling in winkelcentrum Dresden, dader dood

Een veertigjarige man heeft zaterdag zijn moeder doodgeschoten in Dresden. Daarna gijzelde hij twee mensen in een winkel. Een deel van het centrum van de Oost-Duitse stad was afgezet. De dader werd opgepakt en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De zeventigjarige moeder van de man werd in een appartement in het stadsdeel Prohlis doodgeschoten.

Volgens plaatselijke media ging de man daarna naar het kantoor van Radio Dresden. Daar probeerde hij binnen te dringen via de nooduitgang. Toen dat mislukte, schoot hij om zich heen. Vervolgens is de man in een auto gestapt en naar een winkelcentrum in de binnenstad gereden.

In een drogisterij gijzelde hij een vrouw en een kind. Het winkelcentrum werd ontruimd en een speciale eenheid van de politie beëindigde de gijzeling rond 12.30 uur. De gijzelaars bleven ongedeerd. De gijzelnemer raakte wel zwaargewond.

Hij is vervolgens gearresteerd. Volgens de politie is het nog onduidelijk of de man door de speciale eenheid is verwond of zichzelf heeft toegetakeld. Dat wordt onderzocht. De politie vermoedt dat hij psychische problemen had.

0:35 Afspelen knop Politie waakt bij winkelcentrum in Dresden na gijzeling

Aanbevolen artikelen