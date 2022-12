Dode en twaalf vermisten na explosie in flat op Kanaaleiland Jersey

Delen via E-mail

Bij een explosie in een appartementengebouw op het Kanaaleiland Jersey aan de Franse kust is zaterdag een dode gevallen. Twee mensen raakten zwaargewond en zijn naar een ziekenhuis gebracht. Zeker twaalf mensen worden nog vermist, melden lokale media.

De explosie bij de haven in de hoofdstad Saint Helier vond plaats rond 4.00 uur in de nacht. Een gebouw van drie verdiepingen hoog is volledig ingestort.