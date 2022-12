Bekende Amerikaanse sportjournalist overleden op tribune bij kwartfinale Oranje

De bekende Amerikaanse sportjournalist Grant Wahl (48) is vrijdagavond net na de wedstrijd van Oranje tegen Argentinië in de kwartfinales van het WK overleden. Hij zakte op de perstribune in elkaar. De doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt.

Hulpverleners trachtten hem op de perstribune nog te reanimeren voor ze hem op een brancard wegdroegen. Volgens The Wall Street Journal zou Wahl een hartaanval hebben gehad.

De Amerikaanse voetbalbond US Soccer en Wahls echtgenote Céline Gounder melden het overlijden op Twitter. US Soccer zegt in een verklaring "erg bedroefd te zijn". "Zijn verhalen zullen voort blijven leven."

Ook FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert met "ongeloof en enorm verdriet" op het overlijden van Wahl. "Slechts een paar dagen geleden werd Grant door de FIFA erkend voor zijn bijdrage aan de verslaggeving van acht opeenvolgende WK's. Zijn liefde voor voetbal was immens en zijn berichtgeving zal worden gemist."

Wahl werkte voor CBS Sports en was een van de bekendste Amerikaanse sportjournalisten. Hij was eerder lange tijd in dienst van Sports Illustrated. Hij maakte ook veel activistische verhalen en streed tegen onrecht en de aantasting van mensenrechten. In 2011 was hij zo boos over de wantoestanden bij wereldvoetbalbond FIFA dat hij zich kandidaat stelde als voorzitter.

Wahl werd bij het WK-duel tussen de VS en Wales de toegang geweigerd omdat hij een regenboogshirt droeg. Foto: Reuters

Grant werd geweigerd bij WK-wedstrijd om regenboogshirt

Enkele dagen voor zijn dood werd hij kort vastgehouden door autoriteiten in Qatar omdat hij in een regenboogshirt verscheen bij het stadion waar de VS tegen Wales zouden spelen. In Qatar is homoseksualiteit strafbaar.

In zijn podcast Fútbol with Grant Wahl zei de journalist donderdag dat hij in Qatar twee keer medische hulp had gezocht voor een bronchitis die hij naar eigen zeggen opliep door oververmoeidheid. "Mijn lichaam zei me: makker, je slaapt niet genoeg. En het kwam in opstand."

Het laatste wat vrijdag op het Twitter-account van Wahl verscheen was een compliment voor een doelpunt van Nederland.

