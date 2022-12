Belgische politie verdenkt WK-gastland Qatar van omkopen Europees Parlement

De politie heeft vrijdagochtend zestien huiszoekingen uitgevoerd in Brussel, bevestigt het Belgische Openbaar Ministerie (OM). Vier personen zijn meegenomen voor verhoor. Volgens Knack en Le Soir gaat het om Italianen uit de sociaaldemocratische fractie in het Europees Parlement. Onder meer vakbondsleider Luca Visentini en oud-Europarlementariër Pier Antonio Panzeri zouden zijn opgepakt.

"Derden met een belangrijke politieke en/of strategische positie in het Europees Parlement" kregen "substantiële geldbedragen" en "grote geschenken", laat het Openbaar Ministerie weten. De opzet was om zo "de economische en politieke besluiten van het parlement te proberen te beïnvloeden".

Bij de huiszoekingen heeft de politie computers, telefoons en ongeveer 600.000 euro aan contant geld in beslag genomen. Volgens Knack en Le Soir is het geld gevonden in het huis van Panzeri, die tegenwoordig een mensenrechtenorganisatie leidt. Ook bij die organisatie, Fight Impunity, zou de politie zijn binnengevallen.

Het Europees Parlement wil over het onderzoek niet meer kwijt dan dat het "zoals altijd volledige medewerking verleent aan de bevoegde autoriteiten". De PvdA'ers in het Europees Parlement, die deel uitmaken van de sociaaldemocratische fractie, noemen de zaak - als de verdenkingen kloppen - "ronduit schandalig en dieptriest".

De PvdA heeft de mensenrechtenschendingen in Qatar naar eigen zeggen "herhaaldelijk aangekaart" in haar politieke familie. "En we blijven dat ook doen. Het is aan de rechterlijke macht om deze zaak nu tot op de bodem uit te zoeken."