Overheid Botswana onderzoekt mysterieuze dood van tientallen olifanten

De Botswaanse overheid laat laboratoriumonderzoek doen naar de olifantensterfte in het noorden van het land. De liefdadigheidsorganisatie Elephants Without Borders (EWB) telde eind oktober 57 karkassen in de buurt van Chobe National Park. Omdat de dode olifanten hun slagtanden nog hadden, lijkt stroperij uitgesloten.

Ambtenaren zijn naar enkele karkassen toegevlogen om monsters af te nemen. "We hebben de monsters voor onderzoek opgestuurd naar een diergeneeskundig laboratorium", zegt directeur Kabelo Senyatso van het ministerie van Natuur en Nationale Parken.

Er is niet met zekerheid te zeggen hoeveel olifanten er in totaal zijn overleden. De ambtenaren zijn slechts langs een aantal doorgegeven coördinaten gegaan die EWB had doorgegeven.

De laatste tijd zijn er geen nieuwe sterfgevallen meer ontdekt door de overheid. Dat zou kunnen betekenen dat de doodsoorzaak al is verdwenen.

Twee jaar geleden stierven driehonderd olifanten in het noordwesten van Botswana. Volgens de autoriteiten kwam dat door cyanobacteriën, ook wel bekend als blauwalg. Volgens wetenschappers maken deze bacteriën vaker giftige stoffen aan door temperatuurstijging. Senyatso laat weten dat er nog geen overeenkomst gevonden is tussen de recente sterfgevallen en die in 2020.

Door stroperij neemt het aantal olifanten in heel Afrika af, maar niet in Botswana. Daar leeft bijna een derde van de olifantenpopulatie van het hele continent. Er zijn ongeveer 130.000 olifanten in het land.

