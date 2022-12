Amerikaanse diplomatenvrouw die in Engeland man doodreed alsnog veroordeeld

De Amerikaanse diplomate Anne Sacoolas heeft van de rechtbank in Engeland een voorwaardelijke celstraf gekregen van acht maanden voor het doodrijden van de negentienjarige Harry Dunn in 2019. Rondom de zaak was veel te doen, omdat Sacoolas zich beriep op haar diplomatieke onschendbaarheid en Engeland ontvluchtte.

Het ongeval gebeurde in augustus 2019. Dunn reed op zijn motor nabij Northamptonshire toen hij met een auto in botsing kwam. Die auto reed op de verkeerde kant van de weg.

Sacoolas gaf toe dat ze de auto bestuurde. Ze beriep zich op haar diplomatieke onschendbaarheid en kon daardoor terugreizen naar de Verenigde Staten. Sacoolas kon dat doen omdat haar echtgenoot naar verluidt een medewerker van de inlichtingendiensten was.

De zaak zette de relatie tussen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk onder druk. De Britse autoriteiten vroegen om haar uitlevering, maar daar weigerde de VS aan mee te werken.

Sacoolas gaf in oktober toe verantwoordelijk te zijn voor de dood van Dunn. De rechtbank legde haar naast de voorwaardelijke celstraf op. Ze hoeft die straf alleen uit te zitten als ze nog een misdaad begaat op Engels grondgebied. Sacoolas krijgt daarnaast een rij-ontzegging van een jaar.

De diplomate had vorig jaar al een schikking getroffen met de nabestaanden van Dunn.

