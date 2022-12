Illegale opvanglocaties voor vluchtelingen ontdekt aan Europese buitengrenzen

Vluchtelingen worden opgesloten op geheime locaties aan de buitengrenzen van Kroatië, Hongarije en Bulgarije, blijkt uit onderzoek van onder meer Lighthouse Reports . Het ontbreekt op de locaties aan de basaalste voorzieningen, laat staan dat de mensen een eerlijk proces krijgen. De locaties worden mede gefinancierd door de Europese Unie.

Hoewel er al langer geruchten over de wetteloze detentiecentra circuleren, hebben journalisten nu aangetoond dat die plekken echt bestaan. Honderden vluchtelingen hebben getuigenissen afgelegd over de geheime locaties.

Op beelden uit de Bulgaarse plaats Sredets is te zien dat meerdere mensen waren opgesloten in een soort schuur met stalen spijlen. Volgens de journalisten zaten sommigen daar dagenlang en was er niet altijd genoeg eten en drinken.

In Hongarije werden vluchtelingen opgesloten in zeecontainers, waar sommigen in moesten overnachten. Ook daar kregen ze niet altijd genoeg voedsel en drinken. De bewakers vielen de vluchtelingen bovendien aan met pepperspray.

De containers werden vervolgens teruggebracht naar de Servische grens. Daar ontdekten de journalisten een veelgebruikte pushbackroute tussen Hongarije en Servië.

In Kroatië zaten vluchtelingen urenlang opgesloten in hete en overvolle busjes. Een vrouw uit Afghanistan vertelde de journalisten dat ze met twintig personen in een busje voor acht personen zat. Onder hen waren ook kleine kinderen.

EU draagt bij aan illegale locaties

Volgens Lighthouse Reports gaat het niet om incidenten aan de grens. De onderzoekers ontdekten dat de locatie in Bulgarije mede door Frontex-personeel bemand werd. Die grenswachten werken voor de Europese Unie.

Verder gaat er ook Europees geld naar de illegale detentie. Bulgarije besteedde in 2017 ongeveer 170.000 euro aan EU-fondsen om het politiebureau van Sredets te renoveren. Dat is waar de genoemde schuur staat. En de Hongaarse bussen die bij pushbacks gebruikt worden, zijn in 2017 ingekocht met 1,8 miljoen euro vanuit de EU. Verder verstrekte de EU honderden miljoenen aan de verantwoordelijke grensautoriteiten in Bulgarije, Hongarije en Kroatië.

De vluchtelingen werden vanuit de ontdekte plekken veelal teruggestuurd naar de Europese buitengrens, terwijl zij recht hebben op een asielprocedure.

Aanbevolen artikelen